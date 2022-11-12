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Владелец «Нетс» хотел отчислить Кайри Ирвинга, когда посмотрел опубликованный игроком антисемитский фильм

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай хотел отчислить Кайри Ирвинга после того, как игрок опубликовал антисемитский фильм в своих соцсетях и спровоцировал скандал.

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