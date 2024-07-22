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Блогеров обяжут получать лицензию на ведение образовательной деятельности

Блогеров обяжут получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Такой пакет законопроектов подготовлен к внесению в Госдуму рабочей группой – депутатами «Единой России» и «Справедливой России» с участием отраслевого сообщества.

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