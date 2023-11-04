Шарипзянов о поведении Бардакова: «Люди с буквами на груди должны при любой ситуации сохранять спокойствие. Жизнь вообще несправедливая штука»

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.