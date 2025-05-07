Клиентов Сбера предупредили о сложностях с доступом в приложения из-за возможных сбоев

Для совершения операций рекомендуется подключиться к Wi-Fi Сбер утром 7 мая предупредил клиентов о сложностях с доступом в приложения банка из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Московской области.
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