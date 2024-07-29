Cadillac Sollei, BMW 7-Series и Honda Odyssey

﻿﻿События в автомобильном мире 22-28.07.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. У BMW 7 серии не будет больших «ноздрей» после фейслифтинга Прототип обновленного седана BMW 7 серии появился на тест-драйве в Испании и, конечно же, был заснят папарацци.