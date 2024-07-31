В Калужской области сельхозпроизводство выросло на 5,3%

По итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калужской области сельскохозяйственное производство выросло на 5,3%По итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калужской области сельскохозяйственное производство выросло на 5,3%.