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Калужские новости

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В Калужской области сельхозпроизводство выросло на 5,3%

В Калужской области сельхозпроизводство выросло на 5,3%

По итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калужской области сельскохозяйственное производство выросло на 5,3%По итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калужской области сельскохозяйственное производство выросло на 5,3%.

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