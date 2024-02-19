Бывшего силовика арестовали за надписи об СВО на храмах

Калининский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему силовику Константину Подошвелеву, перешедшего на сторону запрещенной в стране украинской террористической организации «Легион "Свобода России"».
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