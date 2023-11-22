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Лисандро о беспорядках на матче Бразилия – Аргентина: «Позор полиции, каждый раз одно и то же. Как такое возможно?»

Лисандро о беспорядках на матче Бразилия – Аргентина: «Позор полиции, каждый раз одно и то же. Как такое возможно?»

Сборная Аргентины на выезде обыграла Бразилию (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Матч начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

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