Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов

Минюст признал иностранным агентом кинорежиссера Андрея Звягинцева. Также в реестр иностранных агентов были внесены журналист Михаил Шевелев, активист Ержан Тургумбай и политик Павел Иванов, а также проект "Анархист-35".
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