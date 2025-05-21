Бастрыкин: глава Мытищ «выкручивается» после скандала с жилищным сертификатом

Глава Мытищ Юлия Купецкая «неплохо выкручивается» после скандала с незаконной выдачей жилищного сертификата семье мигрантов, отметил в рамках Петербургского международного юридического форума глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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