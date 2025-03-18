В День яичницы эксперты рассказали, как выбрать качественные яйца

Яйца – диетический продукт из-за низкого содержания углеводов. Так, в одном курином яйце содержится 6,5 г белка, 5,2 г жира и 0,4 г углеводов, также они богаты микронутриентами, которые необходимы для правильной работы клеток, разных органов и систем.