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В День яичницы эксперты рассказали, как выбрать качественные яйца

В День яичницы эксперты рассказали, как выбрать качественные яйца

Яйца – диетический продукт из-за низкого содержания углеводов. Так, в одном курином яйце содержится 6,5 г белка, 5,2 г жира и 0,4 г углеводов, также они богаты микронутриентами, которые необходимы для правильной работы клеток, разных органов и систем.

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