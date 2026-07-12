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В России отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма

В России отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мало чего позитивного привнес в отношения между США и Россией, рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Красин , хватит толерантничать , сдохла падла Грэм и никакого сочувствия ни к нему , ни к семье . Вы еще соболезнование Трампу отправьте , с вас станется ...
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4 н.