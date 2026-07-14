У богатых москвичей триста лет назад были свои комиксы

Археологи нашли 357 фрагментов изразцов от печки из Старопанского переулка. Что расскажут находки о жизни москвичей в екатерининскую эпоху? Какие тренды были популярны в изразцовой росписи XVIII века? А также — какие игрушки и элементы декора украшали быт наших далёких предков.