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Оперативный штаб: За неделю заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 22,8%

В России за последнюю неделю госпитализированы 8 981  человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает  информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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