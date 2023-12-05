Оперативный штаб: За неделю заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 22,8%

В России за последнюю неделю госпитализированы 8 981 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.