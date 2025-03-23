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Гертл и Нюджент-Хопкинс с хет-триками, Кули с 2+1 против «Тампы» – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Юты» Логан Кули, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (6:4).

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