Daily Mail: семья из трех человек в Германии погибла, упав со смотровой башни

В Германии семья из трех человек погибла, упав с туристической смотровой башни, пишет Daily Mail. В немецком городе Альтенау двое взрослых и ребенок погибли, упав со смотровой площадки башни Гарц высотой почти 65 метров.
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