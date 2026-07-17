Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 756 подписчиков

Daily Mail: семья из трех человек в Германии погибла, упав со смотровой башни

Daily Mail: семья из трех человек в Германии погибла, упав со смотровой башни

В Германии семья из трех человек погибла, упав с туристической смотровой башни, пишет Daily Mail. В немецком городе Альтенау двое взрослых и ребенок погибли, упав со смотровой площадки башни Гарц высотой почти 65 метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии