В Петропавловске-Камчатском был задержан 40-летний местный житель за истязание своей дочери

В Петропавловске-Камчатском начато расследование по факту жестокого обращения с 10-летним ребенком. Местный житель, отец ребенка, подозревается в систематическом избиении и оскорблении своей дочери с сентября 2021 по май 2024 года.
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