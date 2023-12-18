Украинское командование приказало ВСУ разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
Сальдо озвучил причины разрушения Каховской ГЭС силами ВСУ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Мне понравилась Каховская ГЭС. Я впервые была на этой ГЭС в мае 1961 года... Мы ездили из г. Геническа на экскурсию вначале в Аскания Нова, а потом на Каховскую ГЭС. Размеры и мощь Каховской ГЭС меня впечатлили... А западэнському отмороженному на всю башку бандэрью что? НЕ ОНИ СТРОИЛИ, ИМ И РАЗРУШИТЬ БЫЛО НЕ ЖАЛЬ ТАКУЮ КРАСОТУ!!
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