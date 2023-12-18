Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Самоубийцы!!ЕС намерен лишить...
  • лина любимцева
    Мне понравилась Каховская ГЭС. Я впервые была на этой ГЭС в мае 1961 года... Мы ездили из г. Геническа  на экскурсию ...Сальдо озвучил пр...
  • лина любимцева
    А что  весьма даже взрослый человек Хантер Байден делает на месте работы своего отца? Чего он там постоянно ошивается...Псаки: в Белом до...

Сальдо озвучил причины разрушения Каховской ГЭС силами ВСУ

Сальдо озвучил причины разрушения Каховской ГЭС силами ВСУ

Украинское командование приказало ВСУ разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Мне понравилась Каховская ГЭС. Я впервые была на этой ГЭС в мае 1961 года... Мы ездили из г. Геническа  на экскурсию вначале в  Аскания Нова, а потом на Каховскую ГЭС. Размеры и мощь  Каховской ГЭС меня впечатлили... А западэнському отмороженному на всю башку бандэрью что? НЕ ОНИ СТРОИЛИ, ИМ И РАЗРУШИТЬ БЫЛО НЕ ЖАЛЬ ТАКУЮ КРАСОТУ!!
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх