«Больше ничего нет»: какой сложный этап переживают Роман Костомаров с женой

Роман Костомаров представил документальный фильм о своей борьбе за жизнь. Что стало для спортсмена самым сложным после выписки из больницы? И верил ли он, что сможет вновь вернуться на лед? Как болезнь Романа отразилась на его отношениях с женой? И почему многие считают, что их семейное счастье находится под угрозой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».