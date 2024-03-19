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«Больше ничего нет»: какой сложный этап переживают Роман Костомаров с женой

«Больше ничего нет»: какой сложный этап переживают Роман Костомаров с женой

Роман Костомаров представил документальный фильм о своей борьбе за жизнь. Что стало для спортсмена самым сложным после выписки из больницы? И верил ли он, что сможет вновь вернуться на лед? Как болезнь Романа отразилась на его отношениях с женой? И почему многие считают, что их семейное счастье находится под угрозой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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