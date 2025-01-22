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Дефицит витамина D и железа: что говорит врач о здоровье ваших волос?

Дефицит витамина D и железа: что говорит врач о здоровье ваших волос?

Эндокринолог Анна Невольникова из московской поликлиники объясняет, как дефицит витамина D и недостаток железа могут негативно сказываться на состоянии волос, приводя к их выпадению, сухости и потере блеска.

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