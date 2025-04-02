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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Угольщики и металлурги не могут слезть с льготной иглы РЖД. Инвесттариф, перекрёстка, ПНД — лебедь, рак и щука новой системы железнодорожных тарифов

Угольщики и металлурги не могут слезть с льготной иглы РЖД. Инвесттариф, перекрёстка, ПНД — лебедь, рак и щука новой системы железнодорожных тарифов

В деле формирования новой тарифной системы грузовых железнодорожных перевозок (которая по плану Правительства должна появиться с 2026 года) разработчики: экономисты, тарифники, да и рынок в целом — столкнутся с фундаментальными разновекторными проблемами.

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