Угольщики и металлурги не могут слезть с льготной иглы РЖД. Инвесттариф, перекрёстка, ПНД — лебедь, рак и щука новой системы железнодорожных тарифов

В деле формирования новой тарифной системы грузовых железнодорожных перевозок (которая по плану Правительства должна появиться с 2026 года) разработчики: экономисты, тарифники, да и рынок в целом — столкнутся с фундаментальными разновекторными проблемами.
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