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Силы ПВО России уничтожили 33 беспилотника за 12 часов

Силы ПВО России уничтожили 33 беспилотника за 12 часов

За 12 часов дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа.

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