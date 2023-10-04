Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент

Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент

Грозные проекты, в которых мы наращивали способность противостоять любой американской мощи, у нас раньше были.

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Комментарии
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Христос Второй
Потанин был миллиардером ещё в 1998 году .,.. Он тогда в Топ 5 входил миллиардеров.
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1 час.
Rabiga Rafikova
Кирк, ты откуда вещаешь?
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51 мин.
Анна
Я живу в Германии. Не поверите, но здесь не собирают деньги по телевизору, а просто отправляют &quot;письма счастья&quot; по адресам. Я каждую неделю получаю такие письма  с просьбой пожертвовать голодающим детям Африки или на строительство там колодца, пожертвовать в дома престарелых и людям с деменцией, пожертвовать приютам для животных или для перевозки слонов или мартышек в какой нибудь стране. А главное, здесь церковь не отделена от государства и с нас снимают налог, но регулярно церковь присылает письма с просьбой пожертвовать. Так что, в Европе тоже самое.
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22 мин.

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