Грозные проекты, в которых мы наращивали способность противостоять любой американской мощи, у нас раньше были.
Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент
Комментарии
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Христос Второй
Потанин был миллиардером ещё в 1998 году .,.. Он тогда в Топ 5 входил миллиардеров.
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1 час.
Rabiga Rafikova
Кирк, ты откуда вещаешь?
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51 мин.
Анна
Я живу в Германии. Не поверите, но здесь не собирают деньги по телевизору, а просто отправляют "письма счастья" по адресам. Я каждую неделю получаю такие письма с просьбой пожертвовать голодающим детям Африки или на строительство там колодца, пожертвовать в дома престарелых и людям с деменцией, пожертвовать приютам для животных или для перевозки слонов или мартышек в какой нибудь стране. А главное, здесь церковь не отделена от государства и с нас снимают налог, но регулярно церковь присылает письма с просьбой пожертвовать. Так что, в Европе тоже самое.
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22 мин.
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