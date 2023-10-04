Как Америка очень удивилась, узнав, что Россия вовсе не импотент

Анна

Я живу в Германии. Не поверите, но здесь не собирают деньги по телевизору, а просто отправляют "письма счастья" по адресам. Я каждую неделю получаю такие письма с просьбой пожертвовать голодающим детям Африки или на строительство там колодца, пожертвовать в дома престарелых и людям с деменцией, пожертвовать приютам для животных или для перевозки слонов или мартышек в какой нибудь стране. А главное, здесь церковь не отделена от государства и с нас снимают налог, но регулярно церковь присылает письма с просьбой пожертвовать. Так что, в Европе тоже самое.