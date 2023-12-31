Киселёв о кончине бывшего ведущего "Однако" Максима Соколова: "Невосполнимая утрата"

Киселёв назвал смерть Максима Соколова невосполнимой потерей для отечественной журналистики.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв считает, что уход в мир иной обозревателя РИА Новости, многим знакомого как экс-ведущий программы "Однако" Максима Соколова – это невосполнимая утрата.