Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    И кто их пустил? Брежнева, которая собирала средства для укрнацистов?Иван Ургант и Вер...
  • Алекс Сэм
    Или по пятёрке или на СВОДикие танцы: четв...
  • Oleg Ivanov
    Там знамя части было.😆Варшава пошла про...

Киселёв о кончине бывшего ведущего "Однако" Максима Соколова: "Невосполнимая утрата"

Киселёв о кончине бывшего ведущего "Однако" Максима Соколова: "Невосполнимая утрата"

Киселёв назвал смерть Максима Соколова невосполнимой потерей для отечественной журналистики.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв считает, что уход в мир иной обозревателя РИА Новости, многим знакомого как экс-ведущий программы "Однако" Максима Соколова – это невосполнимая утрата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх