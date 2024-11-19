В Ярославле запретили использовать иностранные слова на уличных вывесках

Мэр города подписал соответствующее постановление. Однако у этого требования есть ряд исключений, и в целом, как показал опыт других регионов, такой запрет кардинально не влияет ни на облик города, ни на местный бизнесМэр Ярославля запретил иностранные слова на уличных вывесках.