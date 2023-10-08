В Снегирёвке правосеки расстреляли 22 мирных жителя за пророссийские взгляды. На Ближнем Востоке палестинцы шумно справляют День рождения нашего Президента.
Вчера был День рождения Путина В.В.
Комментарии
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Зоя Копань
Как не жаль людей и с той и с другой воюющей стороны, но видать Израилю прилетел бумеранг, зерновая сделка не просто так была отменена, в зерне шло оружие от жадных хохлов на Ближний Восток, и янки об этом конечно знали и молчали, им нужна была эта заварушка, чтобы плавненько съехать от дебильных, с протянутой рукой хохлов, а как же Мосад, мышей не ловил?
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