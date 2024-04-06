В Уфе сотрудница банка уберегла мужчину от кредитов для мошенников

Начальник отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Уфе подполковник полиции Александр Коновалов поблагодарил главного финансового специалиста «Хоум Банк» Зайнап Ахматьянову за проявленную бдительность, неравнодушие и оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с преступлениями и вручил благодарственное письмо от имени начальника Управления МВД России по городу Уфе.