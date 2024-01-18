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Послевоенное использование немецких баллистических ракет

Послевоенное использование немецких баллистических ракет

Послевоенное использование немецких баллистических ракет Германия стала первой страной, где были созданы, приняты на вооружение и применены для ударов по реальным целям дальнобойные баллистические ракеты с двигателем, работающем на жидком топливе.

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