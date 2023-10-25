Премьер Госсовета КНР прибыл в Кыргызстан для участия в 22-м заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС и с официальным визитом в страну

Бишкек, 24 октября /Синьхуа/ -- По приглашению премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник прибыл в Бишкек для участия в 22-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и с официальным визитом в Кыргызскую Республику с 24 по 27 октября.