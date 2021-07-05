Противоречия между Западом и Россией имеют цивилизационный характер

Последние новостиПолитикаПротиворечия между Западом и Россией имеют цивилизационный характер Глава МИД России Сергей Лавров написал статью-предупреждение МОСКВА, 5 июля 2021, Институт РУССТРАТ.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМДело в том, что наши цари захватили огромную территорию на которой расположены неисчислимые полезные ископаемые. Что не нравится Западу с его ограниченными ресурсами. И это противоречие будет всегда. Если отдать всё Западу, то где гарантия, что англосаксы с нами не поступят как в своё время с индейцами?Nikolay StepanovДа, это единственная причина агрессивности Запада. Горбачёв - дуралей, со своим "новым мышлением" хотел превратить Россию в капстрану, вот тогда Запад будет добрым. Идиот...АЛЕКС БАМГорбачев был неплохим помощником комбайнера. Даже награду за работу получил. Потом видит - парторг то живёт лучше! И пошел по партийной линии. А марксизм-ленинизм - вредная наука. что получилось - то и получилось. Он в принципе не виноват. Там же институты марксизма-ленинизма работали! Академики Академии экономических наук - академик Абалкин в частности - систему экономическую разрабатывали....как то вот такЮрий Волков"наши цари захватили огромную территорию на которой расположены неисчислимые полезные ископаемые. Что не нравится Западу с его ограниченными ресурсами.". Да ничего подобного. Нет у чего-нибудь такого, чего не было бы где-нибудь ещё. И даже то что есть то не самое обильное. Понятно, что хочется всегда большего. Но всё-таки теза "Бытиё определяет сознание" не отменяет и обратной "Сознание творит бытиё". Первая определяет потребительство (что характерно для капиталистической формы) а второе - созидание (тренд характерный для наших стран, начинавших строить социализм) так что всё-таки прав Лавров- именно различия цивилизаций - корень всегоЮрий ВолковИ Маркс, и Ленин - теоретики и они вокруг себя видели только капитализм или только его начала. Для того, чтобы выйти за пределы известного, надо это известное от себя отодвинуть. Что дано не каждому.Комментировать
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