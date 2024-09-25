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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 21 очком после 7 туров. «Реал» отстает на 4 балла, «Атлетик» – на 8

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 21 очком после 7 туров. «Реал» отстает на 4 балла, «Атлетик» – на 8

После 7 туров команда Ханса-Дитера Флика идет на 1-м месте в турнирной таблице с 21 набранным очком. «Реал», занимающий 2-е место, набрал 17 очков, у «Атлетика», располагающегося на 3-м месте, 13 очков.

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