Отключение электроэнергии ⚡️⚡️⚡️ С 9.00 до 16.00 ч отключение электроэнергии потребителям в хуторе Саломатин, переулок Охотничий, д.
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Отключение электроэнергии ⚡️⚡️⚡️ С 9.00 до 16.00 ч отключение электроэнергии потребителям в хуторе Саломатин, переулок Охотничий, д.