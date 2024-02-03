В Астрахани появится новая благоустроенная набережная вдоль Волги

Этим летом горожан и туристов власти порадуют ещё одной достопримечательностью. Комсомольскую набережную готовят к третьему завершающему этапу реконструкции в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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