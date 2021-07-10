Позитив для оптимистов

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Нищета как образ жизни передается по наследству

Нищета как образ жизни передается по наследству

  Несколько случайных встреч с приятелями и знакомыми юности, да и наблюдения за знакомыми, натолкнули на мысль: считываемое в юном возрасте поведение родителей влияет на будущую жизнь человека в гораздо большей степени, чем мы готовы сами признавать.

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