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«Слишкович не будет главным в «Спартаке». Ищут иностранца, у Амарала карт-бланш». Генич о красно-белых

В середине апреля клуб уволил Гильермо Абаскаля. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его бывший помощник Владимир Слишкович.

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