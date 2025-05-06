Литва запретила Вучичу лететь на 9 мая в Москву над своей территорией

Пролет самолета президента Сербии Александра Вучича в своем воздушном пространстве в рамках маршрута в Россию на празднование празднование 80-летия Победы 9 мая перекрыли власти Литвы, сообщает 6 мая издание «Вечерне новости».
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