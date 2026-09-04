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Писатель Владимир Виноградов

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Техосмотр с 1 сентября: правила ужесточили, аннулировать карту теперь могут по новым основаниям

Техосмотр с 1 сентября: правила ужесточили, аннулировать карту теперь могут по новым основаниям

С 1 сентября 2026 года в России заработали обновлённые правила техосмотра. Власти усиливают контроль за тем, чтобы машины реально проверяли, а не просто «выдавали» диагностическую карту.

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