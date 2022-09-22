Мухит Азарбаев освобожден от должности заместителя акима Алматы

Мухита Азирбаева освободили от должности заместителя акима Алматы. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в соответствии с поручением Главы государства, озвученным в ходе Послания в марте текущего года, и в соответствии с постановлением Правительства, в целях оптимизации государственных служащих в акиматах областей и городов республиканского значения с 21 сентября 2022 года заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.