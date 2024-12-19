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Учёные обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр

Учёные обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр

Учёные из Кембриджского университета, применяя мощный американский телескоп «Джеймс Уэбб», сделали захватывающее открытие - они обнаружили одну из древнейших известных сверхмассивных чёрных дыр, масса которой составляет впечатляющие 40% от массы её собственной галактики.

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