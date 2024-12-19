Учёные обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр

Учёные из Кембриджского университета, применяя мощный американский телескоп «Джеймс Уэбб», сделали захватывающее открытие - они обнаружили одну из древнейших известных сверхмассивных чёрных дыр, масса которой составляет впечатляющие 40% от массы её собственной галактики.
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