Учёные обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр

Учёные из Кембриджского университета, применяя мощный американский телескоп «Джеймс Уэбб», сделали захватывающее открытие - они обнаружили одну из древнейших известных сверхмассивных чёрных дыр, масса которой составляет впечатляющие 40% от массы её собственной галактики.