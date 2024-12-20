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Царьград

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Генпрокуратура требует взыскать с Фургала 8,5 млрд рублей

Генпрокуратура требует взыскать с Фургала 8,5 млрд рублей

Бывший губернатор свою вину не признает.Прокуратура Хабаровского края подала иск против Сергея Фургала, требуя от него выплатить 8,59 миллиарда рублей в пользу государства, сообщают «Ведомости».

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