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Байрамян об 11-м месте «Ростова» в РПЛ: «Для начала надо выполнить задачу-минимум – не вылететь, а потом посмотрим»

Байрамян об 11-м месте «Ростова» в РПЛ: «Для начала надо выполнить задачу-минимум – не вылететь, а потом посмотрим»

После 15 туров дончане занимают в таблице 11-е место. «Вы видите, на каком мы месте. Конечно, хотелось бы лучшего.

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