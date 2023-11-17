Как собраться с мыслями: 5 советов, чтобы научиться концентрироваться

Почему вы впадаете в ступор, когда нужно включаться в работу, и что поможет преодолеть это состояние? © Unsplash Станислав Самбурский, бизнес- и клинический психолог: «Навык концентрации внимания и умение собраться с мыслями — это важные способности человека, которые позволяют эффективно решать задачи, обучаться и работать.