СПб Биржа приостановила торги

СПб Биржа сообщила о приостановке в 12:05 мск торгов ценными бумагами.«В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.
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