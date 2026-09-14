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Авторадио

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Россиянам объяснили новые правила отдыха в Таиланде

С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60. Как пишут «Известия», большинство обычных туристов перемен почти не заметит: стандартные пакетные туры обычно рассчитаны на две-три недели.

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