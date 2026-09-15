Как я перестал спорить о вязкости и научился выбирать моторное масло по руководству

Каждый раз, когда я оказываюсь перед стеллажом с маслами, вспоминаю одну и ту же сцену. Две канистры стоят рядом, цифры почти одинаковые, а продавец уверенно тянется к той, что «погуще».
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