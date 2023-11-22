Булочки «Дружная семейка», как в детстве вкусный рецепт с фото пошагово и видео

В моем детстве бабушка готовила булочки и называла их «дружная семейка». Булочки из детства были очень вкусными, а внутри пряталась карамелька, которая при выпечке плавилась и превращалась в жидкую начинку.
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