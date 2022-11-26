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Ербосынулы вышел из комы и обратился к казахстанцам: «Нелегкий спорт»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы и в телефонном разговоре обратился у болельщикам: «Ассаламалейкум, Казахстан! Как вы поживаете? Я потихоньку иду на поправку по воле Всевышнего.

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