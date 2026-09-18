«Октава ДМ» выпустила премиальный динамический микрофон ЭХО с капсюлем собственного производства

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) представил новый профессиональный динамический микрофон ЭХО.
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