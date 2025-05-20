Сотни миллиардов рублей: как банки используют забытые счета русских

Забытые счета русских стали бесплатным пассивом для банков. Доцент РУДН Лазарь Бадалов объясняет, как банки извлекают выгоду из таких средств, и указывает на сотни миллиардов рублей, которые остаются "спящими" в банковской системе.
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