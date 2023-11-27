Появился новый тип вирусов. Он поражает компьютеры Mac

Поддельные обновления браузеров для пользователей Mac содержат вирус Atomic macOS StealerПользователи компьютеров Mac подвергаются атакам злоумышленников, использующих поддельные обновления браузеров Chrome и Safari, содержащие вредоносное ПО Atomic macOS Stealer (AMOS).
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